Israël en guerre : Tsahal frappe plusieurs positions au Liban en réponse à des tirs de roquettes | LIVE

Syrie: quatre morts dont 2 membres du Hezbollah dans des raids israéliens (ONG)

Deux agents de sécurité syriens et deux combattants du Hezbollah libanais ont été tués dans des frappes israéliennes nocturnes contre des cibles près de Damas, a indiqué lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon l'OSDH, ils sont morts sur un site du Hezbollah, visé par les raids. Le Hezbollah, un allié du régime de Damas et du Hamas palestinien, a revendiqué de nombreuses attaques contre le nord d'Israël à partir du sud du Liban depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.