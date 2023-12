Tsahal annonce la mort de trois nouveaux soldats tombés à Gaza : Gideon Ilani, Itay Perry et Eviatar Cohen

Leur mort porte à 101 le nombre de soldats tombé à Gaza et à 426 depuis le 7 octobre

L’armée israélienne a annoncé lundi matin la mort de quatre nouveaux soldats tombés en service, dont trois à Gaza. Le sergent-major de réserve Gideon Ilani, soldat du bataillon 2855 de la formation "Hod Hahanit", âgé de 35 ans et originaire de Asael, a été tué dimanche lors des combats dans la bande de Gaza.

Le sergent-major de réserve Itay Perry, soldat de liaison âgé de 36 ans et originaire de Modi’in, et le major de réserve Eviatar Cohen, officier instructeur, âgé de 42 ans et originaire de Kfar Saba, tous deux membres du bataillon 8111 de la 5e brigade, ont été tués dimanche lors des combats dans le sud de la bande de Gaza. Leur mort porte à 101 le nombre de soldats tombés dans la bande de Gaza.

IDF Spokesperson Major Gal Becher

Le major Gal Becher officier instructeur de la 36ème division, âgé de 34 ans et originaire d'Oranit, a quant à lui été tué dans un accident de voiture militaire dans le sud d’Israël. En outre, un réserviste du bataillon 8111, 5e brigade, a été grièvement blessé lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza. En tout, 426 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre.

Samedi, l’armée israélienne annonçait la mort de cinq soldats, parmi eux Maor Cohen Eizenkot, 19 ans, neveu de l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot. Ce drame survient juste un jour après la disparition du fils de ce dernier, Gal, dont les obsèques ont eu lieu vendredi. Les autres soldats tombés sont le major de réserve Liav Atia, 25 ans, le major de réserve Omri Ben Shahar, 25 ans, le sergent Haim Meir Eden, 20 ans et le sergent Yonatan Dean Haim.