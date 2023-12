Netanyahou a mis en place une équipe chargée d'élaborer un plan pour l'après-guerre à Gaza

Selon Tzachi Hanegbi, "il y a une forte probabilité pour que le jour d’après nécessite la coopération de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a mis en place une petite équipe secrète, composée de ses principaux alliés et de représentants de l'establishment de la défense, pour discuter des plans d'après-guerre pour Gaza, a rapporté Channel 13 dimanche soir. Selon la chaîne, l'équipe est dirigée par le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, et comprend des représentants de Tsahal, du Mossad et du Shin Bet. Le groupe s'est déjà réuni quatre fois depuis le début de la guerre et devrait se réunir à nouveau cette semaine.

Yechezkel Kendil / GPO Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan (à gauche), le secrétaire d'État Antony Blinken, le président Joe Biden, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le conseiller à la sécurité nationale d'Israël Tzahi Hanegbi

Un haut fonctionnaire a déclaré à Channel 13 qu'Israël "a informé les Américains de l'existence de l'équipe, et il est important pour l'administration Biden que Jérusalem présente un plan pour le jour d’après". Washington a en effet insisté auprès d'Israël sur un plan d'après-guerre et, selon certaines informations, souhaite qu'Israël mette rapidement fin à la guerre, déclenchée par les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre.

M. Netanyahou a déclaré qu'Israël maintiendrait une présence sécuritaire illimitée à Gaza et des responsables israéliens ont évoqué la possibilité d'imposer une zone tampon pour éloigner les habitants de Gaza de la frontière israélienne, un projet auquel les États-Unis s'opposent. Les responsables israéliens excluent tout rôle pour une Autorité palestinienne non réformée, qui a été évincée de Gaza par le Hamas en 2007, mais qui gouverne des zones semi-autonomes de la Cisjordanie.

De leur côté, les responsables américains ont déclaré qu'ils ne permettraient pas à Israël de réoccuper Gaza et ont à plusieurs reprises appelé au retour de l'Autorité palestinienne et à la reprise des pourparlers de paix visant à établir un État palestinien aux côtés d'Israël.

Selon la chaîne, Hanegbi a déclaré lors d'une réunion récente qu'il y avait "une forte probabilité que le jour d’après nécessite la coopération de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, et la construction d'infrastructures en partenariat avec eux pour prévenir une future guerre". De son côté, Dermer a affirmé : "Il faut un changement radical au sein de l'Autorité palestinienne et de son système éducatif. Sans ces changements culturels, Israël se retrouvera face à une population hostile".