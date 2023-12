La question du retour de travailleurs palestiniens en Israël reste en suspens

Avant la guerre, quelque 200 000 Palestiniens travaillaient en Israël, dans le secteur du bâtiment et de l'agriculture

Le cabinet politique et de sécurité élargi s'est réuni dimanche soir pendant environ cinq heures, mais n'a finalement pas procédé au vote prévu sur le retour des travailleurs palestiniens en Israël et le transfert de fonds à l'Autorité palestinienne. Avant la guerre, quelque 200 000 Palestiniens travaillaient en Israël, dans le secteur du bâtiment et de l'agriculture notamment, des secteurs qui tournent aujourd'hui au ralenti. En dehors de l'aspect économique, pour l'establishment sécuritaire, la détresse et le chômage de ces Palestiniens habitués à toucher des revenus en Israël pourraient elles-mêmes devenir sources d'insécurité.

D'après les témoignages de participants à la réunion, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a initialement soutenu la proposition durant le débat. Cependant, il a constaté l'absence d'une majorité en sa faveur, et conclu à l'annulation du vote. Un ministre présent aux débats a souligné : "C'est la plus forte résistance à Netanyahu au sein du cabinet depuis le début du conflit."

Les chefs de l’establishment de la sécurité, de Tsahal, du Shin Bet et du service de renseignement militaire ont pourtant soutenu la décision de faire revenir les travailleurs palestiniens de Cisjordanie. Mais le représentant de la police s'y est opposé.

Pendant des heures, les membres du cabinet ont entendu les raisons avancées par les chefs de l'establishment de la sécurité pour justifier le retour des travailleurs palestiniens, qui ont expliqué que cela se ferait progressivement sous étroite surveillance. Ils ont en outre expliqué que si ces travailleurs n’étaient pas autorisés à revenir en Israël, cela entraînerait une détérioration économique de l’Autorité palestinienne, conduisant inévitablement à une escalade de la violence en Cisjordanie.

Flash90 Des travailleurs palestiniens reviennent d'Israël à un poste de contrôle près de la ville palestinienne de Nilin, en Cisjordanie

"Il y a une large opposition de la population à l'entrée de travailleurs palestiniens pour le moment. Peut-être que cela changera plus tard", ont indiqué des membres du gouvernement qui tentent de favoriser une augmentation du nombre de travailleurs étrangers, principalement du Sri Lanka et d'Inde, selon la chaîne publique israélienne Kan pour remplacer la main d'œuvre palestinienne.