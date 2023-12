Israël dénonce une visite "biaisée" des membres du Conseil de sécurité à Rafah

"Il s’agit d’une visite biaisée du Conseil qui prouve une nouvelle fois qu’il ne se soucie que des habitants de Gaza et ignore la souffrance des Israéliens"

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU effectueront ce lundi une visite controversée du côté égyptien du point de passage de Rafah entre l’Égypte et la bande de Gaza, pour se faire une idée directe de la situation humanitaire dans le territoire palestinien et des activités d'aide de l'ONU. La visite, à laquelle devraient participer 16 ambassadeurs et vice-ambassadeurs de l'ONU, a été initiée par les Émirats arabes unis, qui siègent au Conseil en tant que représentants de la Ligue arabe. Cette visite, fustigée par Israël, a été organisée sans l'accord ni la coordination de l’État hébreu.

Yuki IWAMURA / AFP Conseil de sécurité de l'ONU

Les Émirats arabes unis ont annoncé prendre en charge les frais de visite et de transport aérien des ambassadeurs sur place et de là vers El Arish. Les ambassadeurs seront tenus au courant de la situation par Philippe Lazzarini, directeur général de l'UNRWA, ainsi que par Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'ONU. Ils auront également droit à un briefing conjoint de la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila, du président du Croissant-Rouge palestinien Younes Al Khatib et du conseiller de Mahmoud Abbas, Majed Al Khalidi.

Les membres du Conseil de sécurité observeront une minute de silence à la mémoire des employés de l'UNRWA tués lors des affrontements entre l’armée israélienne et les terroristes du Hamas, puis tiendront une conférence de presse. Toutefois, trois pays conviés à la visite ont refusé de s’y joindre : les États-Unis, l'Albanie et la France. Toutes les autres nations ainsi que les cinq pays qui prendront leurs fonctions le 1er janvier 2024 ont répondu positivement à l'invitation des Émirats arabes unis.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a qualifié cette visite des membres du Conseil de "biaisée". "Cette visite prouve une nouvelle fois que le Conseil ne se soucie que des habitants de Gaza et ignore la souffrance des habitants du sud d’Israël et le sort des otages", a-t-il écrit sur X. "La visite partisane d’un Conseil qui n'a à ce jour toujours pas condamné le Hamas, élimine la légitimité de ses décisions relatives au conflit à Gaza. C'est une honte ! ".