Après l'échange Netanyahou-Poutine, Moscou demande au Hamas de libérer les otages

Le dirigeant israélien a critiqué l'alliance de Moscou avec l'Iran et exprimé son mécontentement face à la position pro-Hamas adoptée par le Kremlin

Au lendemain d’une longue conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, s'est entretenu avec des représentants du Hamas et a exigé la libération d'otages détenus à Gaza. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, Bogdanov s'est entretenu avec le vice-président du bureau politique du Hamas, Moussa Abu Marzouk, le secrétaire général de l'Union démocratique palestinienne, Saleh Rafat, et le responsable de haut rang du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Maher Taher.

"Lors des conversations, un ensemble de questions liées à l'escalade aiguë du conflit palestino-israélien a été discuté, avec un accent sur la situation militaire et humanitaire émergente dans la bande de Gaza", déclare le ministère russe des Affaires étrangères, selon TASS. "Dans le même temps, la partie russe a confirmé la position de principe sur la nécessité d'un arrêt des hostilités et d'une solution immédiate à tous les problèmes humanitaires émergents, y compris la libération des otages", ajoute le communiqué.

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov

Dimanche, Netanyahou a interrompu la réunion du gouvernement pour s’entretenir environ 50 minutes avec Poutine. Le dirigeant israélien en a profité pour critiquer l'alliance de Moscou avec l'Iran et exprimer son mécontentement face à la position pro-Hamas adoptée par le Kremlin depuis le début de la guerre.

Depuis le 7 octobre, la Russie a régulièrement critiqué Israël, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, tout en accueillant les dirigeants du groupe terroriste Hamas, ce qui a été largement perçu comme une extension de ses liens de plus en plus proches avec l'Iran. Par ailleurs, trois otages possédant la citoyenneté russe ont été libérés par le groupe terroriste en gestes de "gratitude" envers Poutine et le remercier pour son soutien. Netanyahou a également profité de cet échange avec Poutine pour demander à la Russie de faire pressions sur la Croix-Rouge pour qu’elle rende visite aux otages et leur fournisse des médicaments.