"Trois personnes nous ont dit là-bas avoir été abusés sexuellement", raconte une ex-otage

Selon différents rapports, au moins 10 civils israéliens, hommes et femmes, ont subi des violences sexuelles ou des sévices pendant leur captivité

Chen Goldstein-Almog, Israélienne ex-otage dans la bande de Gaza, a raconté à la chaîne Kan 11 avoir rencontré trois otages lors de sa captivité qui lui ont dit avoir été agressés sexuellement par leurs ravisseurs, et avoir entendu une histoire similaire concernant un quatrième. Chen, 48 ans, et trois de ses quatre enfants, Agam, 17 ans, Gal, 11 ans, et Tal, 9 ans, ont été libérés le 26 novembre. Son mari Nadav et sa fille aînée Yam ont été assassinés le 7 octobre.

"Nous avons entendu trois histoires de première main, et une autre qui nous a été racontée', a déclaré Chen. Ce sont des choses qui se sont passées quelques semaines après leur arrivée à Gaza. Elles sont physiquement marquées." "Une libération plus précoce aurait pu les épargner", a-t-elle ajouté. "Il est impératif de tout mettre en œuvre pour libérer ceux qui sont encore là-bas", a insisté Chen.

La jeune Naama Levy enlevée par les terroristes du Hamas, le 7 octobre 2023

Des rapports multiples font état de viols et d'agressions sexuelles sur des femmes et des enfants par des terroristes du Hamas le 7 octobre, et au moins 10 civils israéliens, hommes et femmes, ont subi des violences sexuelles ou des sévices pendant leur captivité. Au moins 17 femmes, jeunes et moins jeunes, sont toujours retenus en otages par les terroristes du Hamas à Gaza.