Israël a utilisé des bombes au phosphore blanc au Sud-Liban (média américain)

La bombe au phosphore blanc produit une chaleur intense, une épaisse fumée et peut provoquer des brûlures et de graves lésions cutanées

Le Washington Post a rapporté lundi qu'Israël a utilisé des bombes au phosphore blanc de fabrication américaine dans une attaque menée dans le sud du Liban, dans la région du village de Dahira, en octobre. Selon le journal, au moins neuf civils ont été blessés dans cette attaque. Le rapport se base sur des restes de bombe trouvés dans un petit village près de la frontière avec Israël par un journaliste employé du journal.

Un journaliste du Washington Post a fourni des photos et des documents de trois bombes de 155 mm trouvées dans le secteur, près de la frontière avec Israël, qui avaient causé des incendies dans quatre maisons. Il s'agit d'une arme fabriquée aux États-Unis et son utilisation provoque une chaleur intense et des températures élevées, qui produit une fumée épaisse et peut provoquer des brûlures et de graves lésions cutanées. Son utilisation à proximité de zones habitées par des civils est contraire au droit pénal international. Le journal cite des organisations de défense des droits de l'homme qui préviennent que l'utilisation de cette arme pourrait constituer dans certains cas un crime de guerre.

Au moins trois des citoyens blessés ont été hospitalisés, dont un pendant une longue période, selon le quotidien américain. Les marquages et inscriptions trouvés sur les fragments des bombes prouvent qu'il s'agit de moyens de guerre produits en Louisiane, aux États-Unis, et l'inscription WP (White Phosphorous), confirme qu'il s'agit de phosphore blanc.

HAMZA AL-AJWEH (AFP) Illustration - Engins incendiaires au phosphore blanc

L'utilisation d'armes au phosphore blanc est acceptée sur le champ de bataille et sert entre autres à masquer la vue de l’ennemi. Les États-Unis fournissaient régulièrement cette arme à Israël, même avant l’augmentation de leur aide à l’État hébreu depuis le début de la guerre.