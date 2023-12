Israël : plusieurs otages se sont privés de nourriture pour en donner aux jumelles Cunio de 3 ans

"À chaque claquement de porte, à chaque passage d'avion, les filles s'accrochaient à moi"

Dans une interview accordée à Reuters, Sharon Aloni-Cunio, récemment libérée de la captivité du Hamas avec ses jumelles de 3 ans, Emma et Yuli, dresse un tableau de leur vie aux mains des terroristes à Gaza.

"À chaque claquement de porte, à chaque passage d'avion, les filles s'accrochaient à moi", raconte Sharon.

D'autres otages qui étaient avec elles ont partagé leur nourriture pour que les petites en aient davantage. "Toutes les personnes enlevées ont donné de la nourriture pour mes filles. Nous ne savions pas s'il y aurait du pain le soir, alors le matin, nous en gardions de côté".

Sharon a notamment relaté la camaraderie et la solidarité entre les otages qui lui permettaient de garder espoir et foi en l'humanité.

"Les filles faisaient des crises de colère. Parfois, en cas de panne de courant, les terroristes gardaient la porte ouverte et enlevaient les rideaux. Comment expliquer à une fillette de trois ans qu'elle doit se taire pendant 12 heures d'affilée ?" déplore Sharon.

Les conditons de détention à Gaza étaient précaires et difficiles, avec seulement des draps pour se couvrir du froid. Toute la famille dormait sur un lit d'hôpital étroit. "Chaque jour on pleurait de frustration et d'anxiété. Combien de temps resterons-nous ici ? Nous ont-ils oubliés ? Nous ont-ils abandonnés ? Un jour là-bas équivaut à une éternité", a affirmé Sharon.

Dans l'interview, Sharon a appelé au retour de tous ceux qui ont été kidnappés, affirmant que chaque instant de leur captivité est crucial.

​137 otages sont encore retenus à Gaza.