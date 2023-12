"Après la guerre, une autorité civile va opérer à Gaza" (Netanyahou)

"Nous ne céderons pas aux pressions internationales"

Lors d'un débat au sein du cabinet sécurité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'après la guerre, "la bande de Gaza sera sous contrôle militaire israélien."

"Après la guerre, une administration civile fonctionnera à Gaza et la bande sera réhabilitée sous la direction des pays du Golfe. Nous ne céderons pas aux pressions internationales", a-t-il dit.

La commission sécuritaire s'est réunie pour un débat confidentiel en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"La différence entre le Hamas et l'Autorité palestinienne est que le Hamas veut nous détruire ici et maintenant, et l'AP veut le faire par étapes. Nous coopérons avec eux contre le Hamas lorsque cela sert leurs intérêts et les nôtres jusqu'à une certaine limite", a affirmé Netanyahou.

Selon lui, "la première étape à Gaza sera de démanteler le Hamas. Après cela, je crois que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soutiendront la restauration de la bande de Gaza."

Il a affirmé avoir déclaré à Poutine lors de leur entretien téléphonique "que les relations entre la Russie et l'Iran étaient très problématiques."