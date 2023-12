Gaza : 250 obus de mortiers saisis, un site de lancement de roquettes détruit par l'aviation israélienne

Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé plusieurs sites de lancement de roquettes dans toute la bande de Gaza. Parmi les sites frappés, l'un d'eux a été repéré par les troupes au sol en train de tirer des roquettes vers la ville de Sderot. Les soldats ont alors dirigé un avion qui a bombardé et détruit le site de lancement.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Par ailleurs, les soldats de l'unité Duvdevan se sont emparés d'un bâtiment occupé par des terroristes du Hamas et y ont découvert environ 250 roquettes, mortiers et missiles antichars prêts à être utilisés. Des armes et autres équipements militaires y ont également été retrouvés. Plus tard, les combattants de la brigade Givati ​​​​ont détruit une usine de production de matériel militaire et ont trouvé des centaines de grenades, roquettes et missiles antichars.

IDF spokesperson 250 roquettes, mortiers et missiles antichars prêts à l'emploi découverts dans la bande de Gaza

Enfin, les forces marines ont détecté et attaqué une escouade terroriste qui tirait sur les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza.