"Le soutien américain à Israël se poursuivra jusqu'à ce que le Hamas soit détruit", déclare Joe Biden

"Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste – et je suis sioniste", a déclaré le président américain

L'allumage de la hanoukkia à la Maison-Blanche lundi soir a été l'occasion pour Joe Biden de réaffirmer son attachement et son soutien à Israël. Évoquant la guerre déclenchée après le 7 octobre, le président américain a affirmé que "sans Israël, il n'y aurait pas un seul Juif au monde qui se sentirait en sécurité". "Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste – et je suis sioniste", a martelé Joe Biden, suscitant de vifs applaudissements au sein du public présent, majoritairement juif.

Il a également assuré que l'aide militaire américaine se poursuivrait "jusqu'à ce que le Hamas soit détruit", tout en appelant à la "prudence, face à une opinion publique mondiale susceptible d'évoluer à tout moment". "Comme je l'ai dit après l'attaque [du 7 octobre], mon engagement en faveur de la sécurité du peuple juif est inébranlable", a déclaré Joe Biden, qui a également évoqué les otages et promis que les États-Unis "œuvreraient sans relâche pour le retour des otages, et ce jusqu'au dernier".

Concernant les preuves présentées par Israël selon lesquelles les terroristes du Hamas ont commis de graves agressions sexuelles lors de l'attaque du 7 octobre, le président a déclaré : "Le Hamas a commis des actes de viol et d'agression sexuelle sur des femmes et des filles israéliennes, et cela doit être condamné sans équivoque.

Le silence équivaut à de la complicité."

Le président a par ailleurs profité de cette cérémonie pour dénoncer une fois de plus l'antisémitisme croissant dans le monde, y compris aux États-Unis. "L'antisémitisme aux États-Unis et dans le monde est écœurant", a-t-il dit, ajoutant qu'il n'y avait "pas de place pour la haine en Amérique".

Pour finir, le locataire de la Maison Blanche a fait allusion à sa relation complexe avec Benjamin Netanyahou. "Je le connais depuis 55 ans, depuis que je suis sénateur", a déclaré Biden. "Je lui avais dit à l'époque que je l'aimais, bien que je ne sois pas d'accord avec beaucoup de ses opinions. Les choses restent aujourd'hui assez similaires", a-t-il noté.