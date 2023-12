Négociations secrètes entre Israël et le Qatar sur un nouvel accord de libération d’otages (média saoudien)

Israël s’engagerait à libérer 300 prisonniers palestiniens, dont Marwan Barghouti, leader du Fatah, condamné pour plusieurs meurtres d'Israéliens

Israël et le Qatar mènent des négociations secrètes dans une capitale européenne au sujet d'un nouvel accord sur la libération d’otages, a rapporté mardi le site d’information saoudien Elaph. Toutefois, Israël nie la reprise des contacts. Selon les informations révélées par le média, l'accord concernera des enfants, des femmes et des hommes, dont trois officiers supérieurs de Tsahal, capturés par le Hamas.

Israël s’engagerait alors à libérer environ 300 prisonniers palestiniens, dont dix de haut rang qui purgent de longues peines pour meurtre. L’un d’entre eux serait Marwan Barghouti, leader du Fatah, condamné pour meurtre pour avoir dirigé de nombreux attentats terroristes.

(AFP/TAL COHEN) Marwan Barghouthi fait le V de la victoire après avoir été condamé par la justice israélienne, le 29 septembre 2003, à Tel Aviv

Selon la source du site saoudien, la délégation israélienne est composée d'officiers du Mossad, du Shin Bet, d'un représentant du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, d’un membre du Conseil de sécurité nationale et d'un représentant du renseignement militaire. La délégation israélienne comprendrait également un psychologue et un expert en négociation. Elaph assure que d'anciens membres du Mossad spécialement recrutés pour cette tâche, expérimentés dans le domaine et qui ont des liens étroits avec les Qataris ont été mandatés par Israël.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Mossad, David Barnea

Il est à noter que les négociations ne se tiennent pas au Qatar, à l’instar des précédentes, mais en Europe, les visites répétées du chef du Mossad, David Barnea, à Doha ayant suscité de nombreuses critiques de la part du public israélien et du gouvernement, toujours selon Elaph. Le média ajoute qu'il a été convenu de maintenir les négociations secrètes, les deux délégations se réunissant à chaque fois dans un lieu différent, dans le but de garder l'affaire à l'écart des projecteurs.