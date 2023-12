"Les accords d'Oslo ont fait autant de morts que les attaques du 7 octobre" : tollé après les propos de Netanyahou

"Le seul objectif du Premier ministre est de rejeter la faute sur les autres et d'alimenter la haine", a fustigé Yair Lapid

"Les accords d'Oslo ont entraîné le même nombre de morts que les attaques du 7 octobre". Ces propos tenus lundi par Benjamin Netanyahou devant la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset, référence aux victimes des attentats perpétrés lors de la seconde Intifada, suscitent une vive polémique au sein de la classe politique israélienne, y compris dans le parti du Premier ministre. Dans une interview à la radio Kan, le député Likoud Danny Danon a clairement désavoué la comparaison faite par le chef du gouvernement. "Les événements du shabbat noir se sont produits en quelques heures, entraînant un nombre de morts et de blessés qu'Israël n'avait pas connu depuis sa fondation", a-t-il dit, ajoutant que l'urgence du moment était de "rester concentrés sur la victoire".

Quant à Yaïr Lapid, chef de l'opposition, il n'a pas eu de mots assez durs pour fustiger les remarques de Benjamin Netanyahou. "Il est impossible de comprendre le niveau de détachement et de cynisme d'un Premier ministre qui mène une campagne politique vicieuse à un moment comme celui-ci, et dont le seul objectif est de rejeter la faute sur les autres et d'alimenter la haine", a déclaré le chef du parti Yesh Atid.

Ces propos ont été tenus par le chef du gouvernement en réponse à la députée travailliste Merav Michaeli qui lui reprochait "d'inciter à la haine contre l'Autorité palestinienne", après avoir affirmé que celle-ci "cherchait à détruire Israël".