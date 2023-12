Le Hamas a aménagé des logements en vue d'affrontements prolongés avec Tsahal

Les stocks découverts des missiles, des lance-roquettes RPG, des charges explosives, des Kalachnikov, et d'autres équipements militaires

L'armée israélienne a annoncé mardi matin que le Hamas avait aménagé des logements civils avec des emplacements de combat et des armements, en vue d'affrontements prolongés avec les forces de Tsahal. Les unités de combat de la Division Nahal ont mené des opérations dans la zone de Jabalia. Au cours de ces affrontements, elles ont découvert, dans un quartier résidentiel et à proximité d'une école, plusieurs centres d'opérations militaires et des dépôts d'armes utilisés par le Hamas.

https://twitter.com/i/web/status/1734458938991554695 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les stocks découverts à l'intérieur des bâtiments civils comprenaient une variété de missiles, de lance-roquettes RPG, de charges explosives, de grenades, et de fusils d'assaut de type Kalachnikov, ainsi que d'autres équipements militaires tels que des gilets pare-balles et des munitions. Une partie de ces armements a été neutralisée sur place dans la bande de Gaza, tandis que d'autres éléments ont été envoyés pour une analyse détaillée et l'extraction de renseignements.

Lors de leur intervention, les forces ont identifié un appartement, utilisé comme base opérationnelle par un membre de la brigade Noh'ba de l'organisation terroriste du Hamas. Ce lieu servait également de quartier général pour l'organisation. Sur place, de nombreux documents stratégiques de l'organisation et des ordinateurs portables ont été découverts. Ces derniers contenaient des plans détaillés pour une opération prévue dans la bande de Gaza le 7 octobre.

"C'est une nouvelle preuve de l'utilisation cynique par le Hamas des habitants de la bande de Gaza comme boucliers humains", a souligné l'armée israélienne dans un communiqué.