Accusé de se moquer des victimes gazaouies, Zara supprime sa dernière campagne de pub

Il y a quelques semaines, la marque avait été accusée a contrario de soutenir les Palestiniens

Les appels au boycott se sont multipliés cette semaine à l'encontre de Zara, accusé de se moquer des victimes gazaouies dans sa dernière campagne publicitaire. Face aux pressions, la marque a donc décidé de la supprimer.

Dévoilée il y a deux jours, les images de la collection "Atelier" montraient des mannequins posant dans un décor fait de statues de style antique, de morceaux de plâtre arrachés et de statues figurant des corps recouverts de draps blancs ressemblant à des linceuls. Il n'en a pas fallu plus pour que nombre d'internautes se déchaînent, affirmant que ces corps représentaient des victimes gazaouies dans un paysage dévasté par les bombardements israéliens.

"Honte à toi Zara qui se moque des victimes de la bande de Gaza", "C'est la collection la plus dégueulasse que j'ai jamais vue", pouvait-on lire en commentaires de la campagne sur les réseaux sociaux, tandis que des influenceurs basés au Proche et au Moyen-Orient appelaient au boycott de la marque espagnole.

Zara a d'abord réagi en supprimant les clichés les plus critiqués et en précisant qu'ils avaient été réalisés avant les événements du 7 octobre, avant d'abandonner définitivement la campagne ce mardi. L'enseigne a également publié un message d'explication : "La campagne, qui a été conçue en juillet et photographiée en septembre, présente une série d'images de sculptures inachevées dans l'atelier d'un sculpteur, et a été créée dans le but de présenter des vêtements artisanaux dans un contexte artistique. Malheureusement certains clients se sont sentis offensés par ces images et ont vu en elles quelque chose de très éloigné de de qui était prévu", a écrit Zara dans un communiqué.

Zara Official Communiqué publié par Zara le 12 décembre

La marque n'en est pas à sa première polémique depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a quelques semaines, elle a ainsi été accusée de soutenir les Palestiniens, après la publication d'une publicité montrant un mannequin portant une écharpe verte sur un fond rouge, deux couleurs rappelant celles du drapeau palestinien.