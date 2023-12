Dans une lettre, le chef du Shin Bet demande au secrétaire général de l'ONU "de ne pas interférer"

"Israël est déterminé à mener à bien sa mission à Gaza. Tous ceux qui aspirent à un monde plus sûr devraient s'abstenir d'interférer ou de nous arrêter"

Le mois dernier, le chef du Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien), Ronen Bar, a adressé une longue lettre poignante au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres dans laquelle il lui a affirmé qu'Israël est "déterminé à mener à bien sa mission à Gaza. "Tous ceux qui aspirent à un monde plus sûr devraient s'abstenir d'interférer ou de nous arrêter." "La Charte des Nations Unies stipule que l'objectif de l'organisation est de 'renouveler la croyance dans les droits humains les plus fondamentaux, dans la dignité humaine et l'importance de la vie humaine, et l'égalité des droits entre hommes et femmes'. Le Hamas gouverne la bande de Gaza depuis 17 ans et ignore grossièrement ces principes, ainsi que les besoins des 2,2 millions de citoyens vivant à Gaza", a-t-il écrit.

"Lors des actions du Hamas le 7 octobre, il n'y avait aucun respect ni droits. L'ONU a été fondée pour garantir que [de telles choses] ne se reproduisent "plus jamais", nulle part dans le monde. Mais le jour du massacre d'octobre, cela est revenu en force. Des Juifs ont été brutalement assassinés, simplement parce qu'ils étaient juifs. Tsahal est une armée qui opère conformément aux principes moraux les plus élevés. Nous n'agissons pas délibérément contre les civils", a ajouté Ronen Bar. "La réalité nous oblige à agir dans un environnement civil. Nous sommes forcés de le faire par une organisation terroriste qui agit en tant que souverain sur le terrain et tue des civils, Israéliens et Gazaouis, depuis le premier jour de sa fondation", a écrit le chef du Shin Bet. "C'est le moment de vous rappeler, Monsieur le Secrétaire Général, que Yahya Sinwar lui-même a été condamné à cinq peines de prison à vie en Israël pour avoir assassiné des Palestiniens - et non des Juifs. Gaza devrait être libérée du Hamas, et non d'Israël. Le Hamas est l'ISIS (Etat islamique, en anglais)".

AP Photo/Adel Hana Yahya Sinwar

Ronen Bar poursuit : "Par respect pour les milliers de vies déjà perdues, et afin d'en sauver beaucoup d'autres, veuillez nous aider à éliminer le règne du mal de la bande de Gaza et à restaurer la foi dans les droits humains les plus fondamentaux, la dignité humaine et la valeur de la vie humaine, comme écrit dans la Charte des Nations Unies. Aidez-nous à restaurer la croyance en l'égalité des droits entre hommes et femmes, Palestiniens, Israéliens, Musulmans, Chrétiens, Juifs et autres", a-t-il imploré.