Nouveaux documents sur le 7 octobre découverts et élimination de terroristes : les parachutistes au cœur de Gaza

Plusieurs cartes mémoire contenant des images filmées par les terroristes du Hamas le 7 octobre ont été découvertes

Les soldats de la brigade parachutiste de l’armée israélienne ont combattu la semaine dernière dans les quartiers de Zeitoun et Shejaiya, au cœur de la ville de Gaza. Lors des perquisitions effectuées, les soldats du 202e bataillon ont découvert plusieurs cartes mémoire contenant des images filmées par les terroristes du Hamas le samedi 7 octobre, a annoncé mardi l’unité du porte-parole de Tsahal.

IDF Spokesperson Opération de la brigade des parachutistes à Zeitun et Shejaiya dans la ville de Gaza

Les parachutistes israéliens ont éliminé des terroristes, appréhendé certains autres pour les interroger, découvert des entrées de tunnels et détruit quatre réseaux principaux de tunnels souterrains. Au cours des perquisitions effectuées dans les zones et les résidences des agents du Hamas, les soldats du 7421e bataillon ont trouvé des missiles "Grad" prêts à être lancés, des centaines d'engins explosifs, des dizaines d'armes et un tour utilisé pour fabriquer des roquettes.

"Ce qui est important, c'est avant tout la capacité de chacun d'entre nous à prendre soin les uns des autres, à remplir nos missions et à ramener tout le monde à la maison sain et sauf", a déclaré le commandant de la brigade parachutiste. "Vous faites un travail incroyable, vous êtes les Maccabim (en référence aux héros de l’histoire de Hanoukka à l’époque grecque) de notre génération", a-t-il félicité ses hommes.

IDF Spokesperson Atelier de fabrication de roquettes découvert par les parachutistes israéliens dans la bande de Gaza

Plus tôt dans la journée de mardi, le porte-parole de Tsahal a annoncé que lors des combats de la Brigade Nahal dans la région de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, plusieurs postes de combats et stocks d'armes utilisés par le Hamas étaient situés dans des quartiers résidentiels, notamment à proximité d’une école. Les stocks comprenaient divers types de missiles, des engins explosifs, des grenades, des fusils Kalachnikov, ainsi que du matériel militaire tel que des gilets pare-balles et des munitions.