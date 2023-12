La marine israélienne déploie le navire lance-missiles "Saar 6" en mer Rouge

La marine israélienne a infligé des dommages significatifs à la force navale du Hamas

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui (mardi) que pour la première fois, un navire de missiles de type 'Sa'ar 6' a navigué dans la mer Rouge. Le commandant de la flottille de navires de missiles, le contre-amiral Eldad Borochovitz, a souligné : "Il n'y a aucun endroit trop éloigné pour la flottille 3, qui assure la défense, en collaboration avec l'armée de l'air, contre l'ennemi venant du sud et de l'est."

Le contre-amiral Borochovitz a ajouté : "Plus de mille combattants sont déployés en mer. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à la destruction du dernier terroriste. La flottille 3 est également déployée en mer Rouge, aux côtés du 'Sa'ar 6' et d'autres forces. Elle opère dans les zones proches et éloignées depuis le premier jour de la guerre. En outre, la flottille 3 mène des opérations de collecte de renseignements et d'attaque contre les bastions du Hamas, les sites de dissimulation et les cibles terroristes, et aide les forces manœuvrantes à éliminer cette organisation terroriste meurtrière."

Par ailleurs, depuis le début des hostilités dans la bande de Gaza, les escadrons de navires lance-missiles et les unités de patrouille côtière ont ciblé des centaines de positions pour appuyer les forces combattantes, a indiqué mardi Tsahal dans un communiqué. Les forces navales israéliennes ont neutralisé des terroristes, y compris de nombreux membres actifs de la branche maritime du Hamas. Une grande partie des commandants de cette unité maritime, qui compte plusieurs centaines de militants spécialisés dans les attaques maritimes, ont également été ciblés et éliminés.

IDF Spokesperson Les commandants de l'unité maritime du Hamas éliminés par Israël

Par ailleurs, d'autres escadrons de navires lance-missiles de la marine israélienne continuent d'opérer en mer Rouge, conformément à l'évaluation de la situation et en tant que partie intégrante du renforcement des efforts de défense. Cette semaine, le INS Magen, un navire du modèle 'Sa'ar 6', a mouillé pour la première fois dans le port d'Eilat, rejoignant les opérations de la marine. En outre, la collaboration entre les différentes unités de la marine, y compris le quartier général opérationnel, le département de renseignement, ainsi que d'autres unités opérationnelles et technologiques, et les forces combattantes sur le terrain, a permis à la marine de contrecarrer plusieurs drones sous-marins non habités destinés à attaquer des actifs stratégiques israéliens en mer et le long de ses côtes.