Netanyahou : "Des désaccords avec les États-Unis sur l'après-Hamas, Gaza ne deviendra pas un 'Fatahstan'"

Le dirigeant israélien est fermement opposé à une reprise en main de la bande de Gaza par l'Autorité palestinienne

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré mardi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'Israël avait des "désaccords" avec les États-Unis concernant "l'après-Hamas" et espère parvenir à un accord sur ce sujet. "J'apprécie grandement le soutien américain à la destruction du Hamas et au retour de nos otages. Après une discussion intensive avec le président Biden et son équipe, nous avons reçu un soutien total pour une intervention terrestre et pour contrer les pressions internationales visant à mettre fin à la guerre. Je tiens à clarifier ma position : je ne laisserai pas Israël répéter l'erreur d'Oslo. Après le sacrifice énorme de nos citoyens et de nos soldats, je n'introduirai pas à Gaza ceux qui éduquent au terrorisme, le soutiennent ou le financent. Gaza ne sera ni un 'Hamasstan' ni un 'Fatahstan'."

Les Etats-Unis ont affirmé à plusieurs reprises être favorables à l'idée qu'une Autorité palestinienne "revitalisée" reprenne en main la bande de Gaza après la guerre, avec des organisations internationales et potentiellement une force de maintien de la paix. De son côté Netanyahou a affirmé par le passé être en faveur d'un contrôle sécuritaire de la bande de Gaza par Israël, en attendant qu'une solution qui convienne aux intérêts israéliens se dessine. Le Premier ministre doit rencontrer jeudi le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan. Les deux hommes doivent discuter de "la chronologie de la guerre à Gaza" et de l'implication de l'armée israélienne à Gaza après la guerre.

Lundi soir, le président américain Joe Biden a déclaré, lors d'une réception pour la fête de Hanoukka à la Maison-Blanche, que les États-Unis "continueront à fournir une assistance militaire à Israël jusqu'à ce qu'ils se débarrassent du Hamas, mais nous devons être prudents - ils doivent être prudents. L'opinion publique mondiale peut changer du jour au lendemain, nous ne pouvons pas laisser cela arriver."

POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP President Joe Biden waves after speaking during a Hanukkah reception in the White House on December 11, 2023 in Washington, DC.

"Comme je l'ai dit après l'attaque du 7 octobre, mon engagement pour la sécurité du peuple juif et la sécurité d'Israël, son droit d'exister en tant qu'État juif indépendant, est inébranlable. S'il n'y avait pas d'Israël, il n'y aurait pas un seul Juif dans le monde qui serait en sécurité", a déclaré le président, sous les applaudissements nourris de l'assistance. "La chaleur et la connexion que je ressens envers la communauté juive sont indiscutables." Biden a ajouté qu'"il y a quelques années, j'ai eu des ennuis et des critiques quand j'ai dit que vous n'avez pas besoin d'être juif pour être sioniste, et je suis un sioniste."