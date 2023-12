Massacre du 7 octobre : un dernier bilan fait état de 1290 morts

La répartition des victimes est la suivante : 334 femmes et 956 hommes, dont 817 civils et 473 soldats, policiers et secouristes

Selon les informations compilées par le site d'information Ynet, 1 290 personnes ont été tuées lors du massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël, perpétré par des terroristes du Hamas. Ynet a publié mardi des chiffres fiables basés sur les communications des familles et des différents services sanitaires et militaires, bien que l'identification de certaines victimes ne soit pas encore terminée, deux mois après l'attaque. Ces chiffres, bien qu'officieux et pouvant encore évoluer, fournissent un premier bilan de la tragédie. Parmi les victimes, il y a des hommes et des femmes, des Israéliens et des étrangers, des enfants et des personnes âgées.

La répartition des victimes est la suivante : 334 femmes et 956 hommes, dont 817 civils et 473 soldats, policiers et secouristes du Magen David Adom. Parmi les victimes, 36 étaient mineurs, dont 28 adolescents entre 10 et 17 ans, 7 enfants entre 2 et 9 ans, et un bébé de 10 mois. Les autres victimes se répartissent par groupes d'âge : 666 personnes âgées de 18 à 29 ans, 186 entre 30 et 39 ans, 105 entre 40 et 49 ans, 91 entre 50 et 59 ans, 79 entre 60 et 69 ans, 58 entre 70 et 79 ans, et 24 entre 80 et 91 ans.

Erik Marmor/Flash90 Vue aérienne de la zone du parti Nova où des centaines d'Israéliens ont été tués et kidnappés par des terroristes du Hamas infiltrés en Israël

Le kibboutz Be'eri, qui comptait un peu plus de mille résidents avant la guerre, a enregistré le plus grand nombre de victimes parmi toutes les localités touchées. Kfar Aza et Nir Oz, voisins de Be'eri, ont également subi de lourdes pertes, et de nombreuses personnes y ont été enlevées à Gaza. Les villes du sud, telles que Ofakim, Sderot, Ashdod et Ashkelon, n'ont pas été épargnées. Le site de Re'im, où se déroulait la rave-party du festival Nova, a subi le plus grand nombre de victimes, avec 375 personnes tuées. Les autres localités touchées comprennent Be'eri (85 morts), Kfar Aza (54), Ofakim (46), Nir Oz (32), Sderot (30), Ashdod et Ashkelon (28 chacune). En outre, 19 personnes ont été tuées par des impacts de roquettes, 223 ont été tuées chez elles par le Hamas, et 17 ont été tuées sur la plage de Zikim.

Initialement estimé à environ 1 400, le nombre de victimes a été révisé à 1 200 après confirmation que l'armée a confirmé que près de 200 corps retrouvés sur les lieux étaient ceux de terroristes. Il y a encore des disparus dont le sort est inconnu, en plus des 135 otages détenus par le Hamas. Depuis le début de l'opération terrestre, 105 soldats israéliens sont tombés dans la bande de Gaza.