Israël en guerre : 115 soldats israéliens tués à Gaza depuis le début de l'offensive | LIVE

Le porte-parole de Tsahal en arabe : "Des camions d'aide attendent à la frontière de Rafah, le Hamas ne s'en soucie pas"

Le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichay Adraee, a écrit dans un tweet sur le réseau X que des camions chargés d'aide humanitaire attendent ce matin depuis plus d'une heure et demie à l'extérieur de la frontière de Rafah. "Ils attendent l'ouverture du côté palestinien à Gaza", a-t-il ajouté. "Habitants de Gaza, pourquoi l'aide ne vous parvient-elle pas ? Le Hamas ne se soucie pas des habitants de la bande de Gaza." Plus tôt, Adraee avait annoncé, dans un message adressé aux habitants de la bande, que "Tsahal agit avec vigueur contre le Hamas et les organisations terroristes dans la bande de Gaza, principalement dans la région de Khan Younès et dans le nord de la bande".