7 octobre/Attaque du poste de Nahal Oz : les femmes soldats ont été tuées par une grenade asphyxiante

L'attaque du poste de Nahal Oz a coûté la vie à 15 observatrices et trois commandants d'unité

Les familles des observatrices décédées le 7 octobre au poste avancé de Nahal Oz ont été informées par un officier de réserve de Tsahal des résultats de l'enquête concernant les circonstances finales vécues par leurs proches avant leur décès au sein du camp militaire. Selon les conclusions, principalement élaborées par un expert en ingénierie, une substance inflammable mortelle a été délibérément introduite dans l'espace, entraînant une asphyxie et une perte de conscience rapide. Cette attaque a coûté la vie à 15 observatrices et trois commandants d'unité ce matin-là. Parmi les survivants, on compte seulement six officiers et une observatrice.

L'officier a expliqué que, d'après l'enquête menée par Tsahal, les terroristes ont lancé un agent incendiaire mortel à travers l'entrée principale du bâtiment. "Un des officiers a tenté de maîtriser les flammes avec un extincteur, mais l'incendie s'est rapidement propagé", a-t-il ajouté, précisant que "les terroristes ont aussi recouru à des gaz toxiques dans des zones habitées par des civils". Selon l'évaluation d'un expert en incendies, les terroristes ont utilisé des substances qui s'enflamment et se propagent rapidement, libérant des gaz toxiques capables de causer l'asphyxie en quelques minutes, voire moins. L'enquête a révélé que la fumée s'était infiltrée sous la porte, et les soldats ainsi que les officiers avaient imbibé des papiers d'eau dans l'espoir de bloquer son entrée, une tentative qui s'est avérée infructueuse, conduisant à une asphyxie progressive de la pièce. "Dans cet espace exigu, il y avait 22 personnes. Lorsqu'un des soldats a tenté d'ouvrir la porte, ils ont compris que les terroristes se trouvaient dans le couloir."

L'officier a décrit la scène dramatique : "Les soldats ont commencé à fuir la pièce cherchant une issue. Ils toussaient et certains luttaient pour respirer. Ils nous ont raconté avoir eu l'impression de marcher sur d'autres personnes dans leur tentative de les secourir. Épuisés, ils ont crié pour appeler à l'aide, tentant désespérément de survivre et de trouver une échappatoire." Il a poursuivi : "Une fois arrivés aux toilettes voisines, l'un des officiers a grimpé à l'intérieur et a brisé la vitre, permettant ainsi à cinq de ses camarades de s'échapper. Ce même officier a ensuite brisé une autre fenêtre, offrant un passage pour le dernier survivant." L'officier a expliqué aux familles en deuil : "Un des officiers est retourné dans les toilettes, appelant à l'aide, mais il n'a reçu ni réponse ni signe de vie."