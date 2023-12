Les Émirats conditionnent le financement de la reconstruction de Gaza à une feuille de route pour deux États

L'ambassadrice des EAU à l'ONU a appelé à une réunion entre Israël, les Palestiniens et d'autres pays de la région pour définir un objectif commun

Envisager le jour d'après la guerre à Gaza est une préoccupation des dirigeants régionaux et internationaux, parmi eux les Émirats Arabes Unis (EAU) qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 et ont financé des projets dans la région auparavant, mais cette fois-ci avec des conditions. "L'idée est très claire : nous devons avoir un plan viable pour une solution à deux États, une feuille de route sérieuse avant de parler du lendemain et de la reconstruction de l'infrastructure de Gaza", a déclaré Lana Nusseibeh, ambassadrice des EAU à l'ONU, au Wall Street Journal.

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP La représentante permanente des Émirats arabes unis auprès des Nations unies, Lana Nusseibeh,

"La feuille de route est la suivante : les Israéliens, l'Autorité palestinienne et un groupe de pays ayant de l'influence sur les deux parties doivent se réunir autour d'une table et dire : 'Voici le but final que nous allons viser. Le travail commence ici. Voici le calendrier, et ça commence maintenant'", a expliqué Nusseibeh.

Selon l'ambassadrice des EAU, le groupe comprendrait les pays voisins, l'Égypte et la Jordanie, qui ont tous deux des accords de paix avec Israël, ainsi que d'autres pays arabes ayant des relations avec l'État juif. Le groupe inclurait également des pays européens, quelques nations à majorité musulmane de l'Organisation de la Coopération Islamique, et les États-Unis.

La guerre de deux mois à Gaza a marqué un tournant décisif pour les Émirats Arabes Unis (EAU), d'après les propos de leur ambassadrice à l'ONU, Lana Nusseibeh, d'origine palestinienne. Elle a souligné que sans un plan concret vers une solution à deux États, l'engagement des EAU dans la reconstruction serait limité, ce qui influencerait également leurs relations avec Israël. Elle a rappelé que ce n'était pas l'intention derrière la signature des Accords d'Abraham.

Face à la guerre déclenchée suite à l'attaque orchestrée par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, les EAU ont fourni une aide humanitaire à Gaza, incluant des produits alimentaires essentiels et des matériaux de construction. De plus, l'État du Golfe a organisé l'évacuation d'enfants palestiniens pour des soins médicaux et a établi un hôpital de campagne de 150 lits au cœur de l'enclave assiégée.