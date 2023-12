Mort du lieutenant-colonel Yitzhak Ben Basat à Gaza, le 4e haut gradé tombé depuis le début de la guerre

Ben Basat, formé au sein de la Brigade Golani était sur le point de prendre sa retraite de l'armée

Le lieutenant-colonel Yitzhak Ben Basat, qui était commandant de la brigade Yiftah jusqu'en septembre 2023, est tombé au combat lors de l'intense bataille de Shuja'iyya qui a eu lieu mardi. Résident de Sde Yaakov, il laisse derrière lui une épouse et quatre enfants. Ses funérailles auront lieu mercredi à 15h00 au cimetière de Kfar Tabor. Ben Basat, formé au sein de la Brigade Golani, avait commandé des brigades régionales à la frontière égyptienne dans ses fonctions précédentes. Il a été tragiquement tué alors qu'il était sur le point de prendre sa retraite de Tsahal. Il s'était rendu rapidement à Shejaia et faisait partie des troupes intervenues pour secourir les premières victimes dans un bâtiment piégé.

Ben Basat est le quatrième haut gradé à perdre la vie dans l'opération "Glaive de fer" après le commandant de la brigade Nahal, le colonel Yonathan Steinberg, le commandant de la brigade Sud, le colonel Assaf Hammi, et le commandant de l'unité multidimensionnelle, le colonel Roi Levy.

Le tragique incident de Shuja'iyya a éclaté hier à 16h30 et a duré environ deux heures et demie. Une unité combinée du 53e bataillon blindé, incluant des forces Golani et du génie, était engagée dans l'assainissement de la Kasbah au nord-ouest du quartier de Gaza, suite à une semaine où environ 350 terroristes ont été neutralisés par les forces israéliennes. Au total, 10 soldats, Ben Basat inclus, ont été tués dans cet incident.