Des dirigeants du Hamas auraient quitté le Qatar, leur sécurité n'étant plus assurée

Des sources indiquent que la plupart de ces responsables se sont envolés pour l'Algérie, pays qui entretient des relations privilégiés avec le groupe terroriste

Au moins trois dirigeants du Hamas ont quitté le Qatar ces derniers jours, avec leurs responsables et leurs chauffeurs, éteignant leurs téléphones et refusant tout appel, a rapporté la chaîne Kan en langue arabe, citant des sources à Doha mardi soir. Ces sources indiquent que la plupart de ces membres se sont envolés pour l'Algérie, pays qui entretient des relations privilégiés avec le groupe terroriste. Par ailleurs, Kan a rapporté mardi que Saleh al-Arouri, un membre important du Hamas, a quitté sa résidence habituelle à Beyrouth et s'est envolé pour la Turquie. Ces départs interviennent après que les autorités du Qatar ont signifié aux dirigeants du Hamas présents sur leur sol qu‘elles n’étaient plus en mesure d’assurer leur sécurité face aux menaces des services israéliens.

https://twitter.com/i/web/status/1734679242859040947 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Israël a juré d'abattre tous les dirigeants du Hamas après l'attaque sanglante du groupe terroriste du 7 octobre qui a fait 1290 morts, selon un dernier bilan. La semaine dernière, le chef du Shin Bet a promis d'éliminer tous les dirigeants du Hamas, y compris ceux qui se trouvent à l'étranger. "Le cabinet nous a fixé un objectif, celui d’éliminer le Hamas, et nous sommes déterminés à le faire. C'est notre Munich", a déclaré ainsi Ronen Bar, faisant référence à l'opération du Mossad s'étant étirée sur 20 ans, qui a permis d'éliminer les terroristes à l'origine de l'assassinat des 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

https://twitter.com/i/web/status/1734690385195418061 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous irons les chercher partout : à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar, partout. Cela prendra quelques années, mais nous le feront", a assuré le chef du service de sécurité intérieure. Fin novembre, Benjamin Netanyahou a indiqué lors d'une conférence de presse avoir donné pour instructions au Mossad de prendre pour cible les chefs du Hamas "partout où ils se trouvent".

Lors du même briefing devant les journalistes, le ministre de la Défense Yoav Gallant avait affirmé que tous les dirigeants du Hamas pouvaient être considérés "comme des hommes morts". "Leur vie est en sursis", avait-il souligné. "La lutte est mondiale : depuis les agents sur le terrain jusqu’à ceux qui profitent d’avions de luxe pendant que leurs émissaires agissent contre les femmes et les enfants, ces gens sont voués à la mort."