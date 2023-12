Le Parlement suisse retire son financement à l'UNRWA, invoquant l'apologie du terrorisme

Des employés de l'UNRWA ont glorifié le terrorisme contre Israël et l'organisation adopte une position unilatérale sur le conflit, selon un député suisse

L'Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire (IMPACT-se) a fait état mercredi de la décision du Conseil national du Parlement suisse de cesser son financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Selon IMPACT-se, le député du Parti populaire David Zuberbühler a fait part de ses inquiétudes quant au fait que des employés de l'UNRWA "avaient glorifié le terrorisme contre Israël et que l'organisation adoptait une position unilatérale sur le conflit au Moyen-Orient".

https://twitter.com/i/web/status/1734889019337851108 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Comme l'explique IMPACT-se, en janvier dernier, Zuberbühler faisait partie d'une délégation de parlementaires suisses qui a visité l'UNRWA. "On leur a refusé l'accès au matériel pédagogique ou la visite d'une école de l'UNRWA à Bethléem, alors que cela avait été convenu à l'avance".

"Au lieu de cela, une rencontre avec des étudiants de l'UNRWA a été organisée, qui s'est terminée abruptement lorsque les étudiants ont été priés de ne pas répondre aux députés qui leur demandaient s'ils pouvaient imaginer vivre avec les Israéliens dans la liberté et la paix", poursuit IMPACT-se.

AFP / MOHAMMED ABED Un Palestinien proteste contre la réduction de l'aide à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA)

"Les Israéliens ont été déçus de façon désastreuse par la multitude d'organisations internationales qui ont élu domicile en Suisse, et en particulier par l'UNRWA, qui a enseigné la haine quotidiennement aux terroristes du 7 octobre", a déclaré le directeur d'IMPACT-se, Marcus Sheff. "Aujourd'hui, le Parlement suisse a son mot à dire. Nous espérons que les diplomates prêtent attention à leurs hôtes", a-t-il ajouté.

La Suisse est le neuvième plus gros donateur de l'UNRWA. Pour la seule année 2023, Berne a versé une aide de plus de 21 millions de dollars.