Cisjordanie : longue opération antiterroriste à Jénine, 17 Palestiniens arrêtés dans toute la région

Quatre soldats israéliens ont été légèrement blessés à Jénine par des explosions contrôlées et des tirs amis

Dans une opération antiterroriste qui dure maintenant depuis plus de 30 heures, les forces israéliennes interviennent dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Les soldats de Tsahal ont fouillé jusqu’à présent plus de 400 bâtiments et interrogé des centaines de suspects.

IDF Spokesperson Une partie des armes saisies à Jénine, Cisjordanie, le 13 décembre 2023

Une trentaine d’armes, de nombreuses munitions, du matériel militaire et de nombreuses pièces d’armes ont été saisis. De plus, six ateliers de fabrication d'explosifs, plusieurs entrées de tunnels souterrains quatre postes d'observation et de nombreux explosifs trouvés lors des perquisitions ont été détruits. L’opération est toujours en cours à l’heure actuelle. Au cours de l’opération, quatre soldats de Tsahal ont été légèrement blessés par des éclats à la suite d'explosions contrôlées et de tirs amis.

Lors d'une autre opération menée dans le camp de réfugiés d'El Amri, une arme de type Kalachnikov a été saisie. Un homme recherché a été arrêté à Kfar Rahima, une arme à feu a été trouvée et une importante somme d’argent destinée à financer des activités terroristes confisquée. À Beit Iba, un fusil, des munitions et deux pistolets ont été découverts.

IDF Spokesperson Charges explosives trouvées en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont également opéré dans la ville d'Hébron, arrêtant quatre personnes recherchées et trouvant des pièces d'armes. Lors d'une activité dans la ville de Kalkilia, un engin explosif a été lancé sur les soldats de Tsahal, qui ont riposté par des tirs en direction de la source du jet, blessant le responsable de l’attaque. Une quarantaine de véhicules illégaux ont également été saisis dans le village de Turmus aya.