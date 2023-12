Tensions avec le Hezbollah : Benny Gantz demande à la France d'intervenir auprès du Liban

"La France a un rôle important à jouer auprès du Liban"

Le ministre et membre du cabinet de guerre Benny Gantz s'est entretenu mercredi soir avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, au sujet du Hezbollah. Le président du parti de centre droit Union nationale a souligné que la situation actuelle dans laquelle le Hezbollah, mandaté par l’Iran, menace les habitants du nord d'Israël ne pouvait plus durer, et appelé la France à agir.

"La France a un rôle important, aux côtés de la communauté internationale, pour agir avec l'État libanais afin de faire disparaître cette menace", a dit le ministre israélien à la cheffe de la diplomatie française.

Lors de cette conversation téléphonique, Benny Gantz a également exprimé son appréciation pour le soutien de la France à Israël et à son droit à se défendre, et a remercié la ministre pour les efforts de Paris sur la question de la libération des otages détenus par le Hamas.

Ce n'est pas la première fois qu'Israël demande à la France d'intercéder auprès du Liban afin d'apaiser les tensions avec le Hezbollah. Depuis le 7 octobre, l'organisation chiite multiplie les agressions contre l'Etat hébreu, tirant missiles et roquettes "en solidarité avec le Hamas", selon ses termes.