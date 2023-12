Tal Chaimi était père de trois enfants

L'Israélien Tal Chaimi, otage du Hamas à Gaza, a été assassiné par ses ravisseurs. Sa famille en a été informée par Tsahal ce mercredi. L'homme âgé de 41 ans avait été enlevé le 7 octobre au kibboutz Nir Yitshak où il résidait avec sa famille.

"La famille Chaimi vient d'être informée du meurtre de Tal, qui appartenait à la troisième génération des fondateurs du kibboutz Nir Yitzhak et était lié de toutes les fibres de son âme à cette communauté", a déclaré le kibboutz au nom de la famille.

"Sa famille et ses amis disent que Tal était toujours été le premier à aider, à donner un coup de main et à insuffler calme et confiance aux gens autour de lui. Il avait perdu sa mère, Esti, il y a trois mois, des suites d'une grave maladie. Il laisse derrière lui sa femme Ella et trois enfants - des jumeaux de 9 ans et un garçon de 6 ans, ainsi que son père Zohar et sa sœur Or. Que sa mémoire soit bénie", a déclaré de son côté le quartier général des personnes enlevées par l'organisation terroriste.

La nouvelle du décès de Tal Chaimi porte à 134 le nombre d'otages encore retenus dans la bande de Gaza.