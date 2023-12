France : la directrice d'une crèche juive menacée par un homme armé d'un couteau

"Sale juive, sale sioniste, on va venir et te découper comme à Gaza", a lancé l'agresseur à la directrice

Un individu armé d'un couteau s'est introduit mardi dans une crèche juive de Champigny-sur-Marne en région parisienne, et menacé la directrice en proférant des insultes. "Sale juive, sale sioniste, on va venir et te découper comme à Gaza", a lancé l'agresseur à cette mère de famille de 45 ans.

La directrice de l'établissement, qui a porté plainte et se dit encore sous le choc, a raconté à i24NEWS que l'incident avait duré au total moins d'une minute et que l'individu s'était enfui sans prêter attention aux enfants. Elle décrit un homme de type nord-africain qui semblait sous l'emprise de la drogue. L'agresseur est toujours recherché.

Lundi, un autre incident à caractère antisémite s'est produit en plein Paris dans le 17e arrondissement. Un homme s'est approché d'une passante en lui demandant si elle était juive. Alors que celle-ci lui répondait par la négative, l'individu a brandi un couteau en lui disant : "Tu as de la chance, sinon tu aurais pris ça dans le bide". L'homme en question a rapidement été interpellé par la police.