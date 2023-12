"Près de la moitié des munitions israéliennes larguées sur Gaza sont des bombes imprécises" (renseignements américains)

Environ 40 à 45 % des 29 000 munitions air-sol utilisées par Israël ne sont pas guidées

Près de la moitié des munitions air-sol qu’Israël a utilisées à Gaza dans sa guerre contre le Hamas depuis le 7 octobre étaient des munitions non guidées et imprécises, autrement connues sous le nom de "bombes stupides", selon une nouvelle évaluation des services de renseignement américains.

L’étude, réalisée par le Bureau du directeur du renseignement national et décrite à CNN par trois sources qui l’ont consultée, indique qu’environ 40 à 45 % des 29 000 munitions air-sol utilisées par Israël n’étaient pas guidées. Le reste était constitué de munitions à guidage de précision.

Mardi, le président Joe Biden a déclaré qu’Israël se livrait à des "bombardements aveugles" à Gaza.

Keren Hajioff, une porte-parole israélienne, a déclaré mercredi qu’"en tant qu’armée attachée au droit international et à un code de conduite moral, nous consacrons d’énormes ressources à minimiser les dommages causés aux civils que le Hamas a forcés à jouer le rôle de boucliers humains. Notre guerre est contre le Hamas, pas contre la population de Gaza."

"Je suis extrêmement surpris et préoccupé", a toutefois affirmé Brian Castner, ancien officier de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) qui est aujourd’hui conseiller principal en cas de crise à Amnesty International sur les armes et les opérations militaires.

"C’est déjà assez pénible d’utiliser des armes alors qu’elles atteignent précisément leurs cibles. C’est un énorme problème de dommages civils s’ils n’ont pas cette précision, et si vous ne pouvez même pas accorder le bénéfice du doute que l’arme atterrit réellement là où les forces israéliennes avaient l’intention de le faire", a-t-il dit.

