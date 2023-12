La communauté juive de Levallois mobilisée pour la libération des otages

Par cette initiative, l'ACCIL a exprimé sa volonté de "raviver les consciences"

La communauté juive de Levallois se mobilise pour la libération des otages aux mains du Hamas. Ce jeudi, une bâche de 36m2 portant les photos des personnes kidnappées a été dévoilée sur la façade du bâtiment du centre communautaire juif de la ville des Hauts-de-Seine, et devrait y rester jusqu'à la libération du dernier otage.

Par cette initiative sans précédent sur le territoire français, l'Association culturelle et cultuelle israélite de Levallois a exprimé dans un communiqué annonçant l'événement sa volonté "de raviver les consciences", "afin que le temps n'érode pas la mémoire vive des visages de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, et n'étiole la solidarité que nous ne devons cesser de témoigner à leurs familles et à leurs proches".

"Nous voulons que le monde sache qu’il y a des personnes qui souffrent en ce moment même, et nous devons tous agir pour les ramener chez elles", a souligné Chalom Lellouche, rabbin de Levallois-Perret, dans le même communiqué.

La cérémonie s'est tenue en présence de Agnès Pottier-Dumas, maire de Lavallois-Perret, Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat, Elie Korchia, président du Consistoire central et Yonathan Arfi, président du CRIF.