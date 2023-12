Le corps d’Elia Toledano, Franco-Israélien otage du Hamas, retrouvé lors d'une opération à Gaza

Le corps d'Elia Toledano a été ramené en Israël

Le corps d'Elia Toledano, Franco-Israélien de 28 ans, ami de Mia Schem, kidnappé par le Hamas le 7 octobre au festival de musique Nova, a été retrouvé par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et rapatrié en Israël. Après une procédure d'identification menée par des médecins et le rabbinat militaire, en collaboration avec l'Institut de médecine légale et la police israélienne, des représentants de Tsahal, de la police et du quartier général des personnes kidnappées et disparues du bureau du Premier ministre ont prévenu sa famille.

Les corps d’Eden Zakaria, 28 ans, kidnappée au festival Nova et de Ziv Dado, 36 ans, jusqu'à présent considéré comme otage du Hamas, ont été retrouvés mardi dans la bande de Gaza, lors d’une opération de Tsahal. L'opération de sauvetage avait commencée jeudi dernier. Après que les forces israéliennes ont commencé à fouiller le secteur dans lequel il y avait des indications de la présence des corps, les soldats Gal Eisenkot et Eyal Berkovich ont été tués, après qu’un engin explosif ait été activé à leur passage.

134 otages demeurent à ce jour entre les mains du Hamas et de ses alliés dans la bande de Gaza.