L’armée israélienne annonce la mort de Oz Shmuel Aradi, 117e soldat tombé à Gaza

Sa mort porte à 117 le nombre de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza et à 446 depuis le 7 octobre

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin, la mort du sergent Oz Shmuel Aradi, 19 ans, du kibboutz Hatzor, soldat du 603e bataillon du génie, tombé jeudi lors des combats dans le sud de la bande de Gaza. Sa mort porte à 117 le nombre de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza et à 446 depuis le 7 octobre.

De plus, un réserviste du 710e bataillon du génie a été grièvement blessé lors d'une bataille dans le nord de la bande de Gaza et un autre du bataillon 2855 du génie dans le sud. En outre, un officier de réserve du bataillon 7029 blindé a été grièvement blessé lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza et un officier du 51e bataillon de la Brigade Golani a été grièvement blessé lors d'une bataille dans le nord de la bande de Gaza.

IDF Elisha Levinstern

Jeudi, l’armée israélienne annonçait la mort du sergent-major réserviste Elisha Levinshtern, 38 ans, de Harish, soldat du bataillon 8104 du corps de blindés, tué lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza. Un soldat du même bataillon avait quant à lui été grièvement blessé.