L'armée israélienne retrouve le corps d’Elia Toledano, otage du Hamas, lors d'une opération à Gaza

Le corps d'Elia Toledano, Franco-Israélien de 28 ans, kidnappé par le Hamas le 7 octobre, a été retrouvé par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et ramené en Israël. Après une procédure d'identification menée par des médecins et le rabbinat militaire, en collaboration avec l'Institut de médecine légale et la police israélienne, des représentants de Tsahal, de la police et du quartier général des personnes kidnappées et disparues du bureau du Premier ministre ont prévenu sa famille.