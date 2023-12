"Les jours de Yahya Sinwar sont comptés", affirme un responsable américain

"Peu importe le temps que cela prendra, justice sera rendue. Sinwar a également le sang d'Américains sur les mains"

Les jours du chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, "sont comptés", a déclaré jeudi un haut responsable de l'administration américaine. "Peu importe le temps que cela prendra, justice sera rendue", a-t-il ajouté, précisant que Sinwar "a également le sang d'Américains sur les mains" et que des otages américains sont retenus en captivité dans la bande de Gaza. Yahya Sinwar est considéré comme le principal artisan des massacres du 7 octobre.

IDF Spokesperson Soldats israéliens dans la bande de Gaza

Alors que de nombreux médias rapportent que l'administration Biden demande à Israël de réduire son opération à Gaza dans les semaines à venir, le responsable a contesté l'exactitude de ces informations, déclarant aux journalistes que la Maison Blanche était plus préoccupée par l'intensité des assauts de Tsahal et moins par le calendrier. Les responsables américains et israéliens se concentrent sur le passage d'opérations de haute intensité à d’autres plus ciblées, a-t-il souligné.

L'administration Biden a poussé Israël à se concentrer davantage sur l'avenir de Gaza et sur ce qui se passera une fois que le Hamas n'y sera plus au pouvoir. La préférence déclarée de la Maison Blanche va à une Autorité palestinienne (AP) "réorganisée et revitalisée", qui reprendrait le contrôle qu'elle a perdu au profit du Hamas en 2007. Benjamin Netanyahou a toutefois martelé que l’AP ne jouera aucun rôle dans la gestion de la bande de Gaza après la chute du Hamas.

David Ezagury / GPO Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan et le président israélien, Isaac Herzog, le 15 décembre 2023

Le haut fonctionnaire a esquivé une question sur ce qui définirait exactement une AP revitalisée, autorité largement considérée comme corrompue. Il a néanmoins insisté sur le fait que l'Autorité palestinienne aurait un rôle à jouer dans le futur Gaza. "Il existe un certain nombre d'agents de sécurité liés à l’AP qui pourraient constituer une sorte de noyau au cours des nombreux mois qui suivront la campagne militaire. Mais c'est une question dont nous discutons avec les Palestiniens, les Israéliens et les partenaires régionaux. Il s'agit d'un travail en cours", a-t-il indiqué.

"Je pense que nous avons eu des conversations très constructives sur la direction à prendre", a-t-il conclu, en référence aux entretiens menés à Jérusalem jeudi et vendredi par le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.