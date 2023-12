Liban : l'armée israélienne largue des tracts mettant en garde les civils contre le Hezbollah

"La dissimulation des membres du Hezbollah dans les zones civiles est le véritable danger"

L'armée israélienne a lancé vendredi, pour la première fois, des tracts au-dessus du Sud-Liban, mettant en garde les habitants contre toute aide qu’ils pourraient apporter au groupe terroriste pro-iranien du Hezbollah. "Aux habitants du sud du Liban, nous vous informons des terroristes du Hezbollah profitent des événements pour infiltrer vos maisons, vos terres, les endroits où se trouvent votre travail et vos moyens de subsistance afin d'œuvrer contre l'État d'Israël et d'exploiter vos biens pour ses activités terroristes", est-il écrit sur le tract. "Vous devez arrêter ce terrorisme pour votre sécurité", ajoute-t-il, prévenant la population que "la dissimulation des membres du Hezbollah dans les zones civiles est le véritable danger".

"Tôt vendredi matin, un drone a lancé des tracts au-dessus du village, qui sont tombés entre les maisons", a déclaré à l'AFP un habitant de Kfar Chouba, sous couvert d’anonymat. Un autre habitant a indiqué que les tracts avaient été largués deux fois, en raison du vent qui les éparpillait au loin sans atteindre les résidents du village.

C'est la première fois depuis le début de la guerre déclenchée par les attaques sanglantes du Hamas contre Israël le 7 octobre, que l’armée israélienne largue des tracts en territoire libanais. La dernière fois remonte à la guerre de 2006. Israël est néanmoins coutumier de ce genre d’actions dans la bande de Gaza, notamment pour demander aux habitants de fuir les zones de combat.

Depuis le 8 octobre, au lendemain du début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs de plus en plus nourris entre Tsahal et le Hezbollah. Ce dernier affirme être entré dans la bataille pour soutenir le Hamas. Les affrontements à la frontière nord d’Israël ont causé la mort d’au moins six soldats israéliens et quatre civils et 91 terroristes du Hezbollah. 17 civils dont trois journalistes ont également péri au Liban lors des affrontements.