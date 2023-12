Israël en guerre : des terroristes du Hamas qui se cachaient dans des écoles à Gaza, éliminés par Tsahal | LIVE

Des terroristes du Hamas ont été éliminés par Tsahal dans des écoles dans la bande de Gaza

Les terroristes qui se cachaient dans les écoles ont été éliminés et d'autres ont été localisés et se sont rendus lors d'un raid conjoint de la 401e Brigade et de la 13e Flotte, dans le quartier de Rimal à Gaza.

Suite à des informations selon lesquelles des terroristes du Hamas se cachaient à l'intérieur des écoles, des combattants sous le commandement de la Division 162, ont attaqué les écoles "Al Ma'atzam in Allah" et "Al Farabi" où se trouvaient les terroristes du Hamas.

Les combattants ont trouvé de nombreuses armes et des infrastructures souterraines utilisées par les terroristes.

