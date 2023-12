"Le Hamas est comme l'EI, tuer des Israéliens est plus important que protéger al-Aqsa" (Erdan)

"Peu importe le nombre de décisions destructrices prises à l'ONU, Israël ne s'arrêtera pas - jusqu'à ce que le Hamas soit vaincu"

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Gilad Erdan, a retransmis hier (vendredi) sur la scène de l'Assemblée générale l'interception d'une roquette du Hamas tirée vers la mosquée al-Aqsa à Jérusalem : "aujourd'hui, nous avons reçu une preuve accablante que le Hamas est l'EI. Tout comme l’EI a détruit des mosquées, le Hamas est prêt à faire exploser al-Aqsa – et beaucoup d’entre vous sont prêts à la défendre. C'est une honte", a-t-il déclaré en signe de protestation. La discussion à l'ONU a porté sur une résolution adoptée en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire à Gaza.

Après avoir examiné l’interception, Erdan a déclaré que l’Islam "permettait aux terroristes du Hamas de violer et d’abuser sexuellement" des femmes et des filles parce que le Hamas ne considère peut-être pas les Israéliens comme des êtres humains.

"Aujourd'hui, le Hamas a prouvé que le meurtre des Israéliens est plus important pour lui que la protection des lieux saints de l'Islam." À la fin de son discours, il s'est empressé de préciser que peu importe le nombre de "décisions destructrices prises à l'ONU, Israël ne s'arrêtera pas - jusqu'à ce que le Hamas soit vaincu et que toutes les personnes enlevées rentrent chez elles."

Erdan a souligné que la décision de l'Assemblée générale concernant le cessez-le-feu est une honte immorale et que leur "cessez-le-feu humanitaire" était en réalité un "cessez-le-feu pour sauver les terroristes du Hamas".

En outre, il a décrit comment les terroristes ont forcé des enfants otages à regarder les membres de leur famille et leurs amis se faire assassiner sous leurs yeux : "Des femmes, des enfants et des adultes souffrent désormais en captivité - et vous appelez à un cessez-le-feu au lieu de travailler pour leurs propres intérêts. C'est la chose la plus immorale qu'on puisse imaginer. Si l'ONU est intéressée par un cessez-le-feu, elle doit agir pour rendre les otages maintenant. Ne vous contentez pas de paroles vides de sens", a-t-il crié.

​Cette semaine, il avait affiché le numéro du chef du Hamas Sinwar à l'ONU, déclarant "si vous voulez un cessez-le-feu, appelez-le".