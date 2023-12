Yafa Adar, 85 ans, libérée du Hamas, raconte : "je n'ai pas pleuré, je ne voulais pas les laisser gagner"

"Chaque matin, je fredonnais Bocelli et je demandais à Dieu de me faire sortir"

Yafa Adar, 85 ans, devenue une icône depuis son enlèvement en pyjama par le Hamas au kibboutz Nir Oz, a été aperçue dans le monde entier sur la voiturette des terroristes, tout sourire, ce qui avait d'ailleurs surpris beaucoup de personnes, s'étonnant qu'elle n'ait pas peur. "Pour mes enfants, je voulais rester digne, ne pas montrer la peur et ne pas pleurer, je ne voulais pas laisser les terroristes gagner," raconte-t-elle dans une interview exclusive dans l'émission Uvda sur Channel 12.

Yafa a passé plus de 50 jours aux mains du Hamas avant d'être finalement libérée.

Rentrée depuis trois semaines en Israël, Yafa affirme que ce qu'elle a vécu là-bas, au cœur de Gaza, fera partie de sa guérison.

Yafa Adar enlevée le 7 octobre par le Hamas

"À ce jour, je n'arrive toujours pas à dormir. J'ai probablement peur de m'endormir. Je prends des somnifères mais je n'y arrive pas. Je pense que la captivité m'a fait mûrir. J'ai appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que j'étais capable de passer 49 jours dans cet enfer et revenir telle que je suis", a-t-elle affirmé.

Elle déclare que ce qui l'a fait tenir, c'est de penser sans cesse, entre autres à sa famille mais aussi à tous les beaux moments de sa vie. "Pour passer le temps, je repensais à toute ma vie, j'aime beaucoup Bocelli. Chaque matin, je fredonnais Bocelli et je demandais à Dieu de me faire sortir".

Très inquiète pour sa famille, Yafa ne savait pas que ses trois enfants étaient sains et saufs : "j'ai vécu avec ce stress pendant tout ce temps. Je n'avais ni radio, ni télévision, ni rien. Parfois j'écrivais, j'ai notamment écrit tout ce que je pensais du gouvernement et de Netanyahou puis j'ai déchiré ma lettre en morceaux car je ne voulais pas que les terroristes tombent dessus, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Un jour ils paraissent gentils et le lendemain ils peuvent vous faire du mal", affirme-t-elle.

Arrivée à Gaza, ils l'ont mise seule dans une pièce où elle ne pouvait que s'assoir ou s'allonger. Les deux premiers jours, elle n'a pas fermé l'oeil. Deux semaines plus tard, d'autres otages l'ont rejoint dont le petit Eitan 12 ans qui s'est beaucoup occupé d'elle.

Tamir, son petit-fils de 38 ans, a été lui aussi kidnappé à Gaza. "Nous ne savons rien de lui. Nous ne savons pas dans quel état se trouve Tamir. Et nous demandons son retour immédiat, je m'inquiète vraiment pour lui", a déclaré Yafa.

"Là-bas, mon esprit s'est déconnecté de mon corps. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi, pour eux je ne me suis pas effondrée. Je me suis dit que je ne laisserai pas le Hamas me briser. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir effrayée. Je n'ai pas pleuré, non, je n'ai même pas versé une larme".

Yafa raconte avoir voulu parler à ses ravisseurs mais ils ne lui répondaient pas.

"Tout le monde disait qu'il s'appelait Mahmoud, mais ce n'était pas leur vrai nom. La propriétaire de la maison où j'étais au début, venait m'aider à me laver tous les trois jours, elle disait 'je n'ai pas le droit de vous dire mon nom'. On ne parlait à personne. Uniquement entre otages, nous avions beaucoup de conversations heureusement", dit-elle.

Enfin, Yafa affirme que les terroristes ont cherché à obtenir des informations sur Netanyahou et tout ce qui se passe en Israël. "Ils voulaient connaître nos avis politiques et ce qu'on pensait du gouvernement mais moi je ne voulais rien dire, je leur répondais que j'étais agricultrice et que je n'avais rien à voir avec la politique".

