Israël : des bénévoles pour les récoltes des agriculteurs arabes

"J'avais 16 ouvriers thaïlandais, neuf ont quitté le pays à cause de la guerre"

Des bénévoles juifs et arabes venus de Haïfa, dans le nord d'Israël, prennent sur leur temps libre pour aider des agriculteurs arabes israéliens manquant de main d'oeuvre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.

A Baqa al-Gharbiya, à une heure de route plus au sud, Marwan Abou Yassine accueille à bras ouverts ces citadins qui ont provisoirement troqué stylo et robe contre une paire de bottes.

"J'avais 16 ouvriers thaïlandais, neuf ont quitté le pays à cause de la guerre, et j'avais 15 travailleurs qui venaient de Cisjordanie mais ne peuvent plus venir en Israël à cause des barrages", se désole ce maraîcher de 55 ans.

Cet agriculteur cultive habituellement 150 dounams (environ 15 hectares) mais il affirme qu'il ne pourra en exploiter que 40 ou 50 cette saison car il n'a réussi à embaucher que sept employés et que le travail des volontaires, s'il est bienvenu, ne suffit pas.

Quelques-uns cueillent ce jour-là des concombres tandis que d'autres placent des plants sur des tuteurs, mais aucun ne remplace un ouvrier habitué au dur labeur des champs.

Et les coûts restent ceux d'une exploitation de 150 dounams car il lui faut continuer à entretenir ses terres, notamment les serres en plastique.

Israël a suspendu les permis de travail en Israël d'environ 130.000 ouvriers des Territoires palestiniens.

Les alentours de la bande de Gaza, côté israélien, comprennent beaucoup d'exploitations agricoles et les Thaïlandais qui sont nombreux à y travailler ont été, eux aussi, victimes des attaques du Hamas le 7 octobre.