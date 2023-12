Nouveaux détails sur le décès tragique des trois otages tués par erreur par Tsahal

A Shejaiya, l'officier supérieur affirme que Tsahal n'a identifié aucun civil palestinien ces derniers jours

L'armée israélienne a fourni de nouveaux détails, samedi, sur l'incident tragique survenu vendredi dans le quartier Shejaiya de la ville de Gaza, au cours duquel trois otages israéliens (Yotam Haim, Samar Talalka et Alon Shamriz) qui ont réussi à échapper à la captivité du Hamas ont été abattus par erreur par Tsahal.

Selon un officier supérieur du Commandement Sud, citant une première enquête, l'incident a commencé après qu'un soldat stationné dans un bâtiment a identifié trois silhouettes suspectes sortant d'un bâtiment à plusieurs dizaines de mètres. Tous trois étaient torse nu, l'un d'eux portant un bâton avec un drapeau blanc de fortune, selon l'enquête. Le soldat, qui pensait que les hommes qui se dirigeaient vers lui étaient une tentative du Hamas d'attirer les soldats de Tsahal dans un piège, a immédiatement ouvert le feu et crié "terroristes !" aux autres forces. Selon l'enquête, ce militaire a tué deux des hommes, tandis que le troisième, touché et blessé, s'est enfui dans le bâtiment d'où il venait. À ce moment-là, le commandant du bataillon, qui se trouvait également dans le bâtiment d'où le soldat avait tiré, est sorti et a appelé les forces de l'ordre à cesser leurs tirs. Dans le même temps, les troupes présentes dans la zone ont entendu des cris d'appel à l'aide en hébreu. Peu après, le troisième homme, qui s'était réfugié dans un bâtiment, en est sorti et a été abattu par un autre soldat."

Le commandant du bataillon s’est alors rendu compte que l’apparence du troisième homme était inhabituelle et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un otage israélien. Les trois corps ont été récupérés et emmenés en Israël pour être identifiés. L'officier a indiqué que l'action du premier soldat, qui a ouvert le feu sur les trois hommes, ainsi que celle du second soldat, qui a tué le troisième homme, n'étaient pas conformes aux protocoles établis. Néanmoins, il a souligné que Tsahal comprenait les raisons qui ont motivé ces actions. De plus, l'officier supérieur en charge des opérations à Shejaiya a mentionné que, selon Tsahal, aucun civil palestinien n'a été identifié dans la zone ces derniers jours.

Selon les observations, les seuls individus en tenue civile rencontrés dans la zone sont des membres du Hamas, souvent non armés. Ces membres récupèrent des armes laissées dans divers bâtiments, attaquent les troupes, puis se déplacent sans armes vers un autre bâtiment. L'officier a déclaré que les forces ont neutralisé au moins 38 terroristes du Hamas à Shejaiya récemment. D'autre part, l'armée israélienne a signalé avoir rencontré plusieurs personnes en apparence civiles et non armées à Shejaiya, qui se sont révélées être des membres du Hamas. Suite à ces incidents, Tsahal a mis à jour ses protocoles pour les troupes au sol, prenant en compte la possibilité que d'autres personnes puissent échapper à une situation d'otage. Cette situation d'otages circulant dans une zone de conflit n'avait pas été anticipée auparavant par Tsahal.