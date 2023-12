Les États-Unis réprimandent Israël pour plusieurs attaques au Liban

Un représentant américain a affirmé à CNN que les États-Unis estiment que plusieurs de ces attaques pourraient être accidentelles

Les États-Unis ont réprimandé Israël pour une série d'attaques qui ont touché des positions de l'armée libanaise, a rapporté la chaîne CNN. Les autorités américaines ont fait savoir à Israël que plus de trente attaques ayant causé des dommages aux infrastructures militaires étaient inacceptables. Ces attaques ont été exécutées à l'aide d'armes légères, de canons et par des frappes aériennes. Un représentant américain, s'exprimant auprès de CNN, a indiqué que les États-Unis estiment que plusieurs de ces attaques pourraient être accidentelles et n'auraient pas eu pour cible l'armée libanaise, visant plutôt les installations du Hezbollah. Il a également souligné l'incertitude quant aux objectifs précis de ces attaques, en évoquant la possibilité que des soldats de bas rang "n'agissent pas avec suffisamment de retenue".

Ayal Margolin/Flash90 De la fumée s'élève lors d'un échange de tirs entre Tsahal et le Hezbollah à la frontière entre Israël et le Liban

L'ampleur des incidents, qui n'ont pas été rapportés auparavant et qui ont probablement causé la mort d'au moins un soldat, a frustré les officiels américains. L'administration Biden considère que l'armée libanaise jouera un rôle clé dans toute solution diplomatique destinée à éviter une intensification des affrontements et à favoriser une désescalade. De son côté, Tsahal a affirmé à CNN que tout dommage infligé à d'autres forces "n'était pas intentionnel".

Un représentant du Conseil National de Sécurité a déclaré à CNN que les États-Unis ne souhaitent pas voir le conflit s'étendre au Liban et encouragent Israël à déployer tous les efforts possibles pour éviter de nuire aux civils, aux infrastructures agricoles et aux forces libanaises. Il a souligné la fierté des États-Unis quant à leur partenariat avec l'armée du sud du Liban, considérée comme essentielle à la stabilité de la région. Par ailleurs, un haut fonctionnaire américain a expliqué à CNN que, bien que moins puissante que le Hezbollah, soutenu par l'Iran, l'armée libanaise est perçue comme une force neutre et un acteur clé pour tout futur accord de paix.