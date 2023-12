Le chef du Mossad rencontre le PM du Qatar pour évoquer des négociations sur les otages

Cette rencontre, qui s'est tenue en Norvège, marque le premier dialogue de haut niveau entre les deux pays depuis la fin de la précédente trêve de 7 jours

Le directeur du Mossad, David Barnea, a rencontré vendredi soir le Premier ministre qatari Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en Norvège, à Oslo, pour négocier un nouvel accord pour la libération d'otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza, selon le site d'information Walla. Cette rencontre marque le premier dialogue de haut niveau entre Israël et le Qatar depuis la fin du cessez-le-feu de sept jours, qui a mené à l'intensification des opérations militaires israéliennes dans le sud de Gaza. Selon deux sources citées par le site d'information, les discussions ne sont qu'un début et le processus sera "long, difficile et compliqué". L'une des sources a ajouté que le directeur de la CIA, Bill Burns, et le ministre égyptien du renseignement, le général Abbas Kamel, qui participent à la relance des efforts en vue d'un accord, ont été informés du contenu de la réunion.

AP Photo/Richard Drew L'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, s'adresse à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le mardi 19 septembre 2023.

Israël, en renouant avec les pourparlers, montre sa volonté d'examiner un nouvel accord concernant les otages. L'accord précédent a échoué il y a deux semaines quand le Hamas a refusé de relâcher les femmes restantes qu'il détient. De son côté, le Hamas a attribué à Israël la responsabilité de l'échec de cet accord, affirmant que les femmes proposées pour la libération étaient des soldates de l'armée israélienne. Barnea a rencontré plus tôt dans la journée les responsables de la défense israélienne pour discuter des efforts visant à libérer les otages après la mort de trois d'entre eux, tués accidentellement par des soldats israéliens à Gaza.

Le Qatar a été un médiateur clé dans le premier accord sur les otages qui a permis la libération de 105 civils détenus par le Hamas à Gaza : 81 Israéliens, 23 ressortissants thaïlandais et un Philippin. En échange, Israël a libéré 240 prisonniers de sécurité palestiniens, tous femmes et mineurs. On estime qu'il reste encore 129 otages à Gaza, mais que tous ne sont pas en vie. Quatre otages ont été libérés avant le premier cessez-le-feu, tandis qu'une a été secourue par les troupes israéliennes. Les corps de huit otages ont également été récupérés et trois otages ont été tués par erreur par l'armée. Enfin, Tsahal a confirmé la mort de 20 otages encore détenus par le Hamas, s'appuyant sur des renseignements et des informations obtenus par les troupes opérant à Gaza.