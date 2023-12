Israël-Hamas: des drones qui visaient Eilat abattus par les Etats-Unis et l'Egypte

Des témoins ont vu un objet volant s'écraser dans les montagnes qui séparent les villes de Dahab et de Nuweiba, dans le Sinaï

L'armée américaine a annoncé que le destroyer de missiles guidés USS Carney, envoyé en mer Rouge quelques jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a réussi à abattre, samedi, 14 drones lancés depuis des zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Par ailleurs, un drone a été abattu par les forces aériennes égyptiennes dans le Sinaï égyptien frontalier d'Israël, a rapporté le média égyptien proche des renseignements Al-Qahera News. "Un objet volant non identifié s'est écrasé dans les eaux territoriales égyptiennes au large de la ville de Dahab", a indiqué la chaîne de télévision Al-Qahera News. "L'armée de l'air égyptienne a détecté l'objet volant avant de l'abattre", précise la même source. "L'objet volant est tombé dans la mer. Les forces de sécurité sont présentes sur les lieux", ont affirmé des témoins. D'autres ont vu un autre objet volant s'écraser dans les montagnes qui séparent les villes de Dahab et de Nuweiba.

AP Photo/Thomas Hartwell Bateaux de touristes amarrés à Marina Sharm sur la mer Rouge à Sharm el-Sheikh, dans le sud du Sinaï, en Égypte.

Le porte-parole militaire des Houthis a lui indiqué sur X (ex-Twitter) que les rebelles avaient "mené une opération militaire contre des cibles" dans le sud d'Israël, à l'aide de drones, en riposte "à l'oppression du peuple palestinien". La péninsule désertique du Sinaï est bordée à sa pointe nord-ouest par la bande de Gaza et partage sa frontière orientale avec Israël. L'Egypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, se retrouve en première ligne depuis l'attaque sanglante du Hamas en territoire palestinien le 7 octobre et la riposte israélienne qui a suivi. Fin octobre, six personnes ont été blessées en Egypte après que deux drones se sont abattus dans le Sinaï.

Ces dernières semaines, les Houthis ont multiplié les attaques près du détroit stratégique de Bab al-Mandab, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transite 40% du commerce international Les rebelles yéménites soutenus par l'Iran, ont prévenu qu'ils viseraient des navires naviguant en mer Rouge au large des côtes du Yémen ayant des liens avec Israël. Plusieurs missiles et drones ont été abattus par des navires de guerre