L'Arabie Saoudite souhaite que l'Autorité palestinienne prenne le contrôle de Gaza

Riyad estime qu'il n'y aura pas de sécurité dans la bande de Gaza sans une solution politique

L'Arabie Saoudite a fait savoir qu'elle avait confiance en l'Autorité palestinienne pour gouverner la bande de Gaza après la guerre entre Israël et le Hamas, faisant savoir qu'elle suit attentivement les événements en cours dans la région et attend des actions concrètes de la part de l'Etat hébreu. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farrakhan, s'est exprimé vendredi avec une fermeté inédite depuis le début du conflit à Gaza. Il a clairement exposé la position de son pays sur le futur contrôle de la bande de Gaza. "La capacité de l'Autorité palestinienne à gérer Gaza est reconnue. Sa compétence et sa force dans la gestion de la Cisjordanie sont évidentes, et elle y a accompli un travail remarquable malgré les défis", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Rien ne justifie l'absence d'appel à un cessez-le-feu à Gaza", a souligné le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farrakhan. Il a également affirmé : "Si le chemin vers un État palestinien existe, l'Autorité palestinienne est pleinement capable de prendre les rênes." En outre, un haut responsable saoudien proche du palais royal a confié à la chaîne N12 que "l'Arabie Saoudite et les États-Unis exercent une pression pour que l'Autorité palestinienne assume le contrôle souverain et sécuritaire de Gaza après la guerre. L'Arabie Saoudite est prête au dialogue, mais reste attachée à la solution à deux États."

La source saoudienne a ajouté : "Nous cherchons une solution juste pour tous, car elle est essentielle à la sécurité et à la prospérité de notre région. Vous êtes très proches de nos frontières et nous avons des objectifs communs dans la région. Le principal obstacle reste la solution à deux États." Le responsable a aussi précisé : "Il n'y aura pas de sécurité dans la bande de Gaza sans une solution politique."

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Mohammed ben Salmane

Il y a environ un mois, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé le souhait de Washington de voir à terme l'Autorité palestinienne prendre le contrôle de la bande de Gaza. Parallèlement, des rapports indiquent que l'administration Biden espère voir émerger une Autorité palestinienne "renouvelée", nettement plus forte et stable que sa situation actuelle. La nature exacte des changements attendus par l'Autorité palestinienne dans ce processus de "renouveau" n'est pas entièrement définie. Toutefois, l'administration Biden envisage des initiatives visant à renforcer la sécurité et la gouvernance civile de l'Autorité palestinienne. Ces mesures devraient, à terme, lui permettre de gérer efficacement la vie civile en Cisjordanie et de la bande de Gaza, selon le rapport de l'administration.

Jacquelyn Martin / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas à Amman, en Jordanie, le 17 octobre 2023.

De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a adopté un ton plus ferme lundi, affirmant : "L'Autorité palestinienne veut notre destruction". Il a critiqué les accords d'Oslo, les qualifiant d''erreur majeure', et a déclaré : "La seule différence entre le Hamas et l'Autorité palestinienne est que le Hamas souhaite nous détruire immédiatement, tandis que l'Autorité palestinienne envisage de le faire progressivement." Netanyahou a également souligné, dès le début des discussions après la guerre, que l'Autorité palestinienne, dans sa configuration actuelle, ne peut pas gérer la bande de Gaza. Il a justifié cela notamment par le fait que Ramallah verse des salaires aux familles des terroristes tués ou emprisonnés.