Inbar Heyman, otage du Hamas, a été assassinée pendant sa captivité

Inbar était une street-artiste active en Israël et dans le monde entier sous le pseudonyme "Pink"

La famille d'Inbar Heyman, une jeune femme de 27 ans enlevée par le Hamas le 7 octobre, a été informée de son décès. Inbar laisse derrière elle ses parents Haim et Yifat, son frère Ido et son partenaire Noam. Son corps est toujours détenu par le Hamas dans la bande de Gaza.

https://twitter.com/i/web/status/1736059716092973202 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

https://twitter.com/i/web/status/1736068985928454623 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Originaire de Petah Tikva et résidante à Haïfa, Inbar a été enlevée lors de la rave-party de Re'im et a été vue dans une vidéo en train d'être emmenée par des terroristes en moto à Gaza. Inbar assistait à la fête avec des amies et était "l'ange gardien" de la fête, aidant ceux qui se sentaient mal. Le dernier signe de vie d'Inbar est apparu le lendemain du 7 octobre dans une vidéo publiée dans les groupes Telegram de Hamas, où elle a été clairement identifiée.

Inbar, étudiante en communication visuelle à Haifa, devait entamer sa quatrième année d'études. "Elle vivait avec son compagnon et devait partir avec lui en vacances dans le Sinaï avant le début des cours", ont raconté ses parents. Son histoire a fait la une des journaux lorsque le propriétaire de l'appartement dans lequel elle vivait a exigé le paiement de sa part pendant sa captivité ou la libération de ses biens. Inbar était une street-artiste active en Israël et dans le monde entier sous le pseudonyme "Pink". Après son enlèvement, des artistes de graffiti en Israël et à l'étranger sont sortis dans les rues et ont peint "free pink" dans de nombreuses villes, réclamant ainsi sa libération.