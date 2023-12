Mort de trois otages : colère des familles et appels à négocier avec le Hamas

"Nous ne récupérons que des corps morts. Nous voulons que vous arrêtiez les combats et commenciez les négociations", a déclaré Noam Perry, fille d'un otage

Des familles d'otages détenus dans la bande de Gaza ont exhorté samedi le gouvernement israélien à agir au plus vite pour obtenir leur libération, après la mort de trois captifs tués "par erreur" par des soldats israéliens.

"Nous ne récupérons que des corps morts. Nous voulons que vous arrêtiez les combats et commenciez les négociations", a déclaré Noam Perry, fille d'un Israélien retenu par le Hamas et ses alliés, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv samedi soir sur la "place des otages".

"On a l'impression d'une roulette russe: qui sera le prochain à apprendre la mort d'un être aimé ? Nous voulons savoir quelle proposition est sur la table du gouvernement", renchérit Ruby Chen, père d'Itay Chen, otage de 19 ans.

Samedi, l'armée a livré les premiers éléments de son enquête sur la mort des trois otages, Yotam Haïm, 28 ans, Samer al-Talalqa, 25 ans et Alon Lulu Shamriz, 26 ans. Tous trois étaient apparus dans un secteur où les troupes subissent de nombreuses embuscades. Ils ne "portaient pas de t-shirts" et ont agité un drapeau blanc improvisé avec un bâton. Un des soldats s'est senti malgré tout "menacé", craignant un piège, et a tiré, tuant deux otages, a relaté un responsable militaire à des journalistes. Le troisième otage, "blessé", a tenté de s'abriter dans un bâtiment, et les soldats ont ensuite "entendu un appel à l'aide en hébreu". Malgré un ordre de cesser les tirs du commandant du bataillon, des soldats ont de nouveau tiré, tuant la troisième personne, a précisé ce responsable, qui assure que l'incident va "à l'encontre de nos règles".

Lors d'une conférence de presse samedi soir, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou ainsi que le ministre de la Défense Yoav Gallant ont déploré "une insupportable tragédie" qui plonge "tout l’Etat d'Israël dans le deuil". "Ils étaient à un pas d'être libérés", a dit le chef du gouvernement. "Dans la guerre, la frontière entre victoire et échec est très mince", a-t-il encore souligné. Il a en outre affirmé par ailleurs que "seule le pression militaire permettrait de libérer les otages", rejetant ainsi les appels aux négociations immédiates avec le Hamas lancés par les familles des otages.

Plusieurs médias affirment toutefois que ce fiasco de l'armée va pousser les autorités israéliennes à reprendre le chemin des négociations.

Le site d'informations américain Axios a notamment affirmé que David Barnea, le chef du Mossad, les services secrets extérieurs israéliens, a rencontré ce week-end le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, en Europe pour discuter d'une seconde trêve en vue de la libération d'otages.

Les trois otages tués lors d'une tragique méprise par des soldats israéliens pendant une opération dans la ville de Gaza faisaient partie des quelque 250 personnes capturées lors de l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre depuis la bande de Gaza par le Hamas sur le sol israélien.