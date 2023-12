Un demi-milliard de dollars d'actifs laissés aux mains du Hamas par Israël, selon le New York Times

Le montant du fonds en question était d'un demi-milliard de dollars

Les agences de renseignement israéliennes ont découvert en 2018 des documents secrets fournissant des détails sur un fonds de capital-investissement que le Hamas utilisait pour financer ses opérations. Mais selon un article du New York Times publié samedi, ces conclusions n'ont pas été suivies d'effet, et rien n'a été fait pour geler cet argent.

Ce rapport est le dernier d’une longue série sur les échecs flagrants des services de sécurité et de renseignement israéliens à anticiper l’attaque du 7 octobre. "Tout le monde parle des échecs des services de renseignement le 7 octobre, mais personne ne parle du fait qu'aucune action n'a été entreprise contre l'argent du Hamas. Or, c'est avant tout l'argent qui a permis tout cela", a déclaré Udi Levy, ancien chef de la division de guerre économique du Mossad, cité par le journal américain.

Les livres de comptes trouvés par le renseignement israélien dans l'ordinateur d'un haut responsable du Hamas faisaient état d'énormes actifs tels que le contrôle de sociétés minières, l'élevage de poulets et la construction de routes au Soudan, des gratte-ciel aux Émirats arabes unis, des propriétés en Algérie et une société immobilière cotée à la Bourse turque. À son apogée, le portefeuille valait environ un demi-milliard de dollars. Le centre du réseau de financement, qui se trouvait en Turquie, avait une apparence tellement légitime que les grandes banques américaines et européennes géraient les actions pour le compte de leurs clients, affirme l'enquête publiée par le journal.

Mais selon celle-ci, les hauts responsables de Jérusalem et de Washington ont écarté l'information, se concentrant plutôt sur les efforts visant à renforcer les sanctions contre l'Iran. Parallèlement, le média affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou encourageait le gouvernement du Qatar à fournir des millions de dollars aux dirigeants de la bande de Gaza, estimant que cela permettrait "d'acheter" la stabilité et la paix.